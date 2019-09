Gazzetta – Orsolini super, manca solo l’azzurro

Un’altra prestazione straordinaria di Orsolini e un’altra strizzata d’occhio a Mancini. L’esterno del Bologna sogna la convocazione in Azzurro nella prossima finestra della Nazionale. Il campionato del 7 rossoblu è cominciato in maniera stupenda: a Verona è lui a procurare il rigore, con la Spal l’assist vincente è il suo mentre ieri gol e assist per abbattere il Brescia.

Da quando è arrivato Sinisa, il marchigiano non ha fatto altro che incantare. In questo avvio di campionato, ha inciso più dei coetanei Bernardeschi e Chiesa, esterni come lui che faranno la storia azzurra. Il giocatore ha attirato su di sé anche attenzioni importanti. Ieri in tribuna sedeva infatti uno scout del Chelsea, ma ci sarà tempo per questi interessamenti. Intanto Orsolini vuole continuare a fare felice se stesso e il Bologna, con un occhio di riguardo anche per la Nazionale di Mancini.