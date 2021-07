Gazzetta – Orsolini scatenato. E Santander lascia la numero 9

Nel primo testo l'ascolano è tra i più in palla. Il Ropero indossa la 19: altro indizio per Arnautovic?

L'ascolano ha segnato una doppietta in 9 minuti, mostrando grande vivacità e le solite incursioni palla al piede. Suo anche l'assist per il gol di Bonifazi, che ha comandato la retroguardia con personalità. Apre e raddoppia Orso, poi il 3-0 di Sansone, la rete del centrale ex Udinese di testa e infine Van Hoojidonk, che riscatta un ettore sotto porta e infila il 5-0. Due tempi da 40 minuti ciascuno per la prima sgambata rossoblù: nella prima frazione Mihajlovic ha mandato una formazione pseudo-titolare, con un inedito centrocampo composto da Vignato, Schouten e l'abbassamento di Soriano. E' partito Santander dall'inizio, sostituito poi alla mezz'ora da Van Hoojidonk anche a causa del lungo periodo di inattività. Il paraguayano ha lasciato la 9: possibile indizio per l'arrivo di Arnautovic. Nella ripresa spazio al Bologna C, tra giovani ed esuberi: è quello che fatica di più, con il rigore concesso da Amey alla Bagnolese, ma buone indicazioni da Urbanski, che gioca il pallone con garbo e personalità.