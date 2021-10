Gazzetta – Orsolini a un bivio: cambio ruolo o panchina

Orsolini imbrigliato dal cambio modulo

Soprattutto il numero sette dovrà cambiare pelle per non rischiare la panchina. Mai così basso il suo minutaggio come in questa stagione, scrive Gazzetta, solo con Pippo Inzaghi aveva giocato con un minutaggio simile dopo sette partite. Senza esterni d'attacco, se il modulo resterà a tre dietro e con un trequarti e due punte, Orsolini dovrà reinventarsi. Non a caso, nella partitella del giovedì con la Primavera, Orso è stato impiegato nei due giocatori sotto punta assieme a Sansone. Insomma, o torna un modulo con gli esterni di attacco, oppure sarà necessario riciclarsi in un ruolo diverso: Skov potrebbe fare il quinto o la seconda punta, Sansone il rifinitore, Orsolini dovrà studiare da spalla della prima punta.