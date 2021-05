Gazzetta – Orso di ghiaccio

Rigorista infallibile contro la crisi: Bologna ha trovato lo specialista

Dopo una stagione travagliata, sabato Riccardo Orsolini ha trovato il sesto centro in campionato con il terzo rigore realizzato su altrettanti tentativi, dopo i penalty contro Verona e Spezia .

Il gol contro l'Udinese è stato importante sia per lui che per il suo Bologna, che ha potuto strappare un punto su un campo difficile e raggiungere la quota 40, che anche se manca ancora l'aritmetica, ma significa salvezza. Il suo destino sotto le Due Torri è legato alla necessità del Bfc di fare cassa, cedendo qualche pezzo pregiato, e Orso sembra uno dei più probabili a partire. Riscattato per 15 milioni dalle Juve nel gennaio 2018, la sua valutazione ora oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro. Ma la certezza è che, quando è stato chiamato dal dischetto, il numero 7 ha sempre risposto presente.