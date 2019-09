Gazzetta – Oggi si torna in campo e Mihajlovic parlerà alla squadra

Quando la squadra è andata a salutarlo dopo i tre punti di Brescia, fra un sorriso e uno scherzo il tecnico aveva promesso un confronto per mercoledì. Oggi è il giorno. La chiacchierata da remoto ci sarà tra Mihajlovic, lo staff e la squadra, per analizzare il match di domenica. Il primo tempo finito in svantaggio per 3-1 merita una chiacchierata fra mister e giocatori.

Per il resto i rossoblu oggi torneranno in campo, dopo la pausa concessa ieri. Nessuna conseguenza per Bani, che ha rimediato un colpo al Rigamonti, ma sarà tranquillamente con i compagni oggi. Il giocatore continuerà a rivestire il ruolo di titolare al centro della difesa, in attesa del recupero di Danilo. Il recupero del brasiliano intanto procede spedito, il centrale tornerà in vista del match infrasettimanale di Marassi contro il Genoa. Saranno rispettate quindi le tre settimane di stop.