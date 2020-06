Gazzetta – Oggi il calendario fino alla quartultima giornata

Continua in seno alla Lega Calcio e alla Federazione, l’organizzazione della ripresa del campionato. Oggi verrà comunicato il calendario di Serie A della ripartenza. Tutte le partite saranno decise fino alla quartultima di campionato. Per le ultime quattro giornate invece, gli anticipi e i posticipi saranno decisi in base alla classifica. Si cercherà di mantenere la contemporaneità per le squadre in competizione per scudetto, coppe europee e salvezza.

In programma da parte della lega resta quindi almeno un secondo incontro per stabilire gli incontri delle ultime quattro giornate di campionato. I rossoblu riprenderanno la stagione nel big match contro la Juventus, un incontro che potrebbe essere uno degli anticipi della 27′ di campionato.