Gazzetta – Oggi il Bologna riabbraccia Sinisa a Casteldebole

Redazione TuttoBolognaWeb

Oggi, finalmente, è il giorno del rientro previsto di Sinisa Mihajlovic a Casteldebole, per allenare la squadra e godersi una grigliata con i suoi ragazzi. Dopo 37 giorni, il tecnico torna al Niccolò Galli per preparare la partita contro il Venezia. Mister Sinisa riprenderà la sua quotidianità ma con la massima cautela e attenzione ai contatti per evitare eventuali ripercussioni. Infatti, oggi, l’allenamento sarà principalmente diretto dagli ottimi Tanjga e De Leo, ma Sinisa ci sarà e la sua presenza sarà ovviamente importante.

In sua assenza il Bologna “non ha mollato nemmeno un centimetro” e ora la classifica dice che la squadra può puntare a superare i 47 punti, record della gestione Mihajlovic, o addirittura i 50, quota chiesta da Saputo a inizio stagione. Inoltre, se il Bologna dovesse vincere tutte e tre le gare restanti, batterebbe il record di punti in un singolo torneo di Serie A nell’era dei 3 punti (2011-12, con Pioli), ovvero 51. Ci si può aspettare di tutto visto lo spirito dei rossoblù nelle ultime partite, che di fatto non hanno regalato nulla a nessuno totalizzando 10 punti nelle ultime 6 partite contro Juve, Milan, Sampdoria, Udinese, Inter e Roma.

Oggi, dopo l’allenamento, i sudamericani hanno organizzato una grigliata a Casteldebole per accogliere in maniera più calorosa Mister Sinisa. Ci si chiede se Miha sarà in panchina a Venezia e la risposta è che ci proverà fino all’ultimo, vista anche la "scomodità" della trasferta.