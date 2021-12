Gazzetta – Oggi arriva Saputo

Il presidente torna a Bologna

Il presidente tornerà in città dopo un mese esatto. Sabato sarà in tribuna per assistere alla sfida contro la Juve, ma nei prossimi giorni si occuperà del mercato di gennaio e dell’argomento stadio. I lavori per il restyling del Dall’Ara e per la costruzione della Fico Arena hanno subito dei rallentamenti ma il presidente italo-canadese è convinto nella prosecuzione del progetto. A gennaio il Bologna probabilmente interverrà sul mercato per dare a Mihajlovic un terzino destro (seguito Pedersen del Feynenord, interessa anche StrygerLarsen dell’Udinese) e un vice-Arnautovic (piace molto Boye, allenato da Sinisa ai tempi del Torino e ora all’Elche). A centrocampo non sono previste operazioni aspettando i rientri di Schouten e Kingsley.