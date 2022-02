Gazzetta – Odissea Barrow

Ritardi per rientrare in Italia

Dopo essere stato eliminato dalla Coppa D’Africa una settimana fa, Musa Barrow era atteso a Bologna per oggi.

Alcune complicazioni legate ai tamponi, però hanno fatto slittare il rientro in Gambia degli Skorpions, inizialmente previsto per domenica, a ieri sera. Barrow, quindi, non sarà a Bologna prima di domani e a questo punto è difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto contro l’Empoli domenica.