Gazzetta – Occhi su Swiderski, sarà il nuovo Piatek?

Il Bologna ha messo gli occhi su Karol Swiderski del Paok Salonicco, autore di 7 gol in 15 partite in questo inizio di stagione. I contatti sono stati avviati, non c’è stata ancora un’accelerazione decisiva, ma il profilo piace.

L’ultimo nome finito sulla lista degli obiettivi per l’attacco è Swiderski, attaccante polacco di 23 anni, che dopo un’esperienza in patria ha convinto il Paok a portarlo in Grecia. I costi per farlo diventare venire a Bologna non sono eccessivi, infatti si agiranno su 3 milioni più bonus. I rossoblù stanno cercando di acquistare un giocatore che possa avere futuro nel club e l’attaccante polacco può essere il profilo adatto vista l’età e avrebbe il giusto tempo per ambientarsi al campionato italiano. Il ragazzo ha già esperienze in Champions ed Europa League e vanta 27 gol e 8 assist in 80 gare con il club greco, non solo bomber ma anche capacità di dialogare con i compagni. Potenza, forza atletica, agilità, colpo di testa, gol in acrobazia, sono queste le principali caratteristiche di Swiderski, seguirà le orme di Piatek?

Fonte: Gazzetta