Gazzetta – Novità Skov Olsen a tutta fascia

Secondo la Gazzetta dello Sport, la probabile formazione di giovedì sera vedrà Skorupski in porta, dietro a Medel, Theate e Lorenzo De Silvestri arretrato a completare il reparto; a centrocampo torna Schouten dopo il lungo infortunio, assistito da Svanberg e Dominguez, mentre sulle fasce agirà Hickey e la novità Skov Olsen, preferito a Orsolini in quanto ritenuto più difensivo ed adatto al ruolo di quinto; davanti Barrow e, ci si augura, ancora Arnautovic che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Ieri inoltre è stata approvato il bilancio al 30 giugno 2021, con parecchie perdite derivanti dalla crisi post pandemica, che per il Bologna si concretizzano con un rosso da 31 milioni di euro: manca però la plusvalenza derivante dalla cessione di Tomyasu, che sarà messa a registro nel prossimo bilancio.