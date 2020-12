Gazzetta – Novità per l’Inter, pronti Medel e Poli

Sinisa Mihajlovic può finalmente contare su numerose scelte a centrocampo. Infatti Medel e Poli, dopo gli infortuni di inizio stagione, sono pienamente recuperati e dopo la panchina contro il Crotone si candidano per una maglia da titolare contro l’Inter.

Sabato sera, a San Siro, il Bologna sarà ospitato dall’Inter e nella mediana rossoblù l’unico sicuro del posto è Schouten che grazie alle sue prestazioni si è meritato la titolarità. Al suo fianco è ballottaggio aperto tra Svanberg, Dominguez e appunto Medel e Poli. Mihajlovic fin qui, non potendo contare sui veterani, ha quasi sempre preferito Svanberg che ha giocato dal primo minuto sei delle ultime sette partite e nell’altro match è stato impiegato Dominguez. Contro l’Inter, in una gara che si prevede difficile e di sofferenza, l’esperienza e il dinamismo di Poli e Medel potrebbe tornare utile a Mihajlovic che potrebbe affidarsi a uno dei due per la diga di centrocampo.

Fonte: Gazzetta