Gazzetta – Naufragio rossoblù

Il crollo dei rossoblù contro il Twente preoccupa la rosea, che sottolinea come servano nuovi innesti

Non usa mezzi termini La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina per definire la prestazione del Bologna di ieri contro il Twente. La squadra olandese si è imposta con il punteggio di 4-1, è successo tutto nel primo tempo, una prima frazione di gioco che la rosea definisce un vero e proprio naufragio della compagine di Mihajlovic.