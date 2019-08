Gazzetta – Nasce la maglia dedicata a Mihajlovic

Un ulteriore segnale di vicinanza. La Gazzetta dello Sport riporta oggi nell’edizione online la nascita della maglia ’11 Mihajlovic‘, una idea nata dallo store ufficiale del Bologna in Galleria Cavour.

Il significato è chiaro, 11 leoni, 11 Sinisa in campo, un segnale simbolico di vicinanza al tecnico serbo impegnato nella lotta contro la leucemia. E Sinisa, impossibilitato a seguire la squadra a Verona, sarà presente in distinta e guarderà la prestazione dei suoi ragazzi grazie alla tecnologia dalla sua camera di ospedale, e come sempre darà il suo contributo attraverso un colloquio costante con lo staff.

Foto Gazzetta.it