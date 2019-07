Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, il centrocampista ungherese del Bologna, Adam Nagy sarebbe in uscita, direzione Lecce. Il giocatore avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in salento, adesso le due squadre dovranno lavorare sull’accordo per completare il trasferimento del 24enne ungherese ormai fuori dai piani di Sinisa Mihajlovic.