Gazzetta – Muro Medel, Mihajlovic ritrova il guerriero

Sinisa Mihajlovic pronto a riabbracciare con la Samp Gary Medel.

Il cileno si è infortunato alla terza di campionato con il Benevento, lasciando un vuoto sia a centrocampo che in difesa, ma dopo la sosta il suo infortunio muscolare dovrebbe essere completamente smaltito e recuperato. Medel non è solo un’arma tattica, ma anche un leader vocale fondamentale in una squadra imbottita di giovani. Insomma, il suo ritorno è basilare per cambiare le sorti della stagione e probabilmente, già da Marassi, lo vedremo al fianco di Schouten a centrocampo. Medel, però, con la cessione di Bani, è stato utilizzato anche come difensore, lui che già a Benevento venne schierato dietro e che può anche consentire a Mihajlovic di passare a tre. Un po’ mediano e un po’ difensore, Mihajlovic riabbraccia il suo guerriero.

Fonte Gazzetta