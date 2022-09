Gazzetta – Motta vuole Sansone titolare

'Al minuto 64 dell’8 agosto in Bologna-Cosenza di Coppa Italia, il numero 10 del Bologna è come se avesse idealmente rimesso piede a Casteldebole: col gol decisivo per il passaggio del turno, Nicola Sansone si è rimesso dentro al Bologna dopo esser stato più fuori che dentro', scrive Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.