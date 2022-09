Gazzetta – Motta pensa a Zirkzee-Arnautovic

'Nell’ultima gara con la sua Under 21 dell’Olanda (martedì in Romania, gara finita 0-0), Joshua Zirkzee è stato sostituito all’intervallo. Avvilente? Forse. O forse propedeutico all’idea di Thiago Motta di schierarlo con maggior minutaggio alla ripartenza contro la Juventus' scrive Matteo Dalla Vite su Gazzetta.

Arrivato a Bologna per giocare in coppia con Arnautovic, Zirkzee si è ritrovato vice con lo sbarco di Thiago Motta, ma le cose potrebbero cambiare a breve.

Barrow ha preso un festone in allenamento a Ferguson e Thiago Motta solo da oggi proverà definitivamente l’assetto anti-Juventus: l'idea di testare la coppia Joshàa-Arna c'è. Contro l’Empoli, il tecnico ha infilato Zirkzee a due minuti dalla fine e lui ha colpito la traversa. Forse un gol sbagliato, forse no, ma Joshua era al posto giusto al momento giusto e chissà che allo Stadium Motta non decida di assaltare la gara con i due colossi.