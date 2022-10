Gazzetta – Motta insegue la prima vittoria

Lo score dei rossoblù nel 2022 è chiaro, lo sottolinea Gazzetta: solo sei vittorie in partite ufficiali contro Inter, Spezia, Samp, Genoa, Cosenza e Fiorentina. Il Bologna vive un pantano che sa di sabbie mobili e dopo un solo punto in quattro gare Thiago Motta cerca il primo successo. La Coppa Italia può servire per innescare il famoso meccanismo del vincere aiuta a vincere. Il neo tecnico cerca di invertire la tendenza. Il tutto nel bel mezzo di una 'sms' inviato dai tifosi a Saputo: 'Dove diavolo sei, signor presidente' ha scritto la curva in uno striscione. Saputo per impegni lavorativi ha rimandato il suo ritorno e questo non è piaciuto ai tifosi.