Gazzetta – Motta carica: il massimo impegno non è negoziabile

Thiago Motta è stato chiaro ieri nella conferenza stampa di presentazione. Con il sorriso e con qualche battuta, il neo tecnico ha precisato un concetto chiaro verso la squadra: il massimo impegno non è negoziabile. Si può dunque sbagliare un gesto tecnico, ma non l'approccio e l'atteggiamento.

Thiago pensa ad un Bologna più offensivo e aggressivo, ma ovviamente avrà bisogno di tempo per lavorarci e amalgamare i concetti. Infatti Gazzetta sostiene che contro l'Empoli si dovrebbe restare sul 3-5-2 con la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina, poi, sfruttando la sosta, si dovrebbe passare al 4-3-3. Ieri un pensiero anche per Siniša Mihajlović: "Ho il massimo rispetto per l'uomo e l'allenatore".