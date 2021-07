Gazzetta – Mihajlovic, un vero ciclo(ne). Entra nella storia del Bologna

Considerando anche il 2008-2009, inizia la sua quinta annata in rossoblù: è il suo record in carriera

A detta sua, Sinisa Mihajlovic si è definito come "Zingaro", nel senso di uno che cambia spesso luogo e finendo per stare bene un po' dappertutto. Ma a Bologna sembra aver trovato stabilità, mettendo radici per il futuro e avviando un ciclo in rossoblù.

"Come mi ha trattato e mi tratta Bologna - ha detto all'evento LIBeRi - dandomi affetto e protezione, beh, non mi è mai capitato in tutta la carriera". In questo contesto, Sinisa si appresta a cominciare la sua quinta stagione, la quarta consecutiva (la prima fu la breve parantesi nel 2008-2009). Un record in carriera per il tecnico serbo, abituato a rimanere nella stessa città al massimo due anni. E sarà anche il primo campionato in cui l'allenatore salirà in ritiro con la squadra, seguendola da vicino. Mihajlovic entra quindi nella storia del Bologna, raggiungendo Gipo Viani e Arpad Weisz per il numero di campionati disputati, entrambi a quota 5 anni in rossoblù. Due nomi non qualunque, che hanno lasciato ricordi e solchi nella storia non solo del Bologna. Entrando nell'Olimpo dei Mostri Sacri, Sinisa ora vuole riscattare una stagione deludente, assicurando divertimento a ridosso delle prime sette.