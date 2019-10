Gazzetta – Mihajlovic torna a casa e punta la Juventus

La battaglia di Sinisa scatena affetto incondizionato, ancora di più quando il guerriero combatte fuori dal ring. Dimesso ieri dall’ospedale, Miha vivrà adesso un periodo con la propria famiglia a Roma, dopo il secondo ciclo di chemioterapia. La testa del mister rossoblu è però già alla sua squadra.

Questa settimana a Roma servirà anche di studio. Già perché Mihajlovic, con tutte le dovute precauzioni, vuole condurre uno-due allenamenti per poi essere in campo a Torino. Saranno tante le variabili da tenere in considerazione, per questo, come sempre, si scoprirà solo all’ultimo secondo se il serbo sarà o meno in panchina.

Nel frattempo anche Seedorf, nella conferenza stampa di ieri per la partita delle leggende, si è unito ai cori di sostegno per l’allenatore rossoblu: “Io spero con tutto il cuore che l’energia positiva che si respirerà in questa partita Bologna–Real, possa trasferirsi a Sinisa, un amico che sta combattendo una grande battaglia non da solo, perché siamo tutti con lui.”