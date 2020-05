Gazzetta – Mihajlovic: “Se ripartiamo, sarà fortissimo”

Sinisa Mihajlovic sa che l’aspetto mentale conta più di ogni altra cosa, soprattutto se un campionato dovesse ripartire con 12 partite da giocare in 50 giorni circa.

Il Bologna, reduce da una stagione incredibile tra la malattia di Sinisa e gli infortuni, è ancora vicino all’Europa, un obiettivo che il tecnico serbo non vuole lasciare intentato già in questa stagione. Ecco allora che se si dovesse ripartire avranno più chance le squadre in grado di riprendere forte, fortissimo. Un campionato sprint in cui non ci sarà tempo per recuperare, serve il tutto subito. Per questo motivo ieri Mihajlovic ha radunato la squadra al centro del campo per un discorso motivazionale, che Gazzetta ha riassunto così: “Se ripartiamo, lo faremo fortissimo”. Si riparte a mille, senza indugi. Sinisa vuole ripartire e lo farà anche nella vita, il suo albergo è in pieno centro davanti a San Pietro, dove staziona ora la Madonna di San Luca, e qualcuno lo ha visto di prima mattina pregare. Si dice che sia anche pronto a salire sul colle dove due volte i tifosi si recarono in pellegrinaggio in suo sostegno.