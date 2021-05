Gazzetta – Mihajlovic in pole per la panchina della Lazio. E il Bologna si guarda intorno

Lunedì il summit con il club. Ma il Bologna ha già sondato varie piste per il sostituto del tecnico serbo

Il nome di Sinisa Mihajlovic è stato accostato a tutte queste panchine, ma quella biancoceleste sembra al momento più che una semplice idea. "Speriamo che non si faccia coinvolgere da questo vortice e che rimanga a Bologna", aveva detto Walter Sabatini a Radio Kiss Kiss a proposito del futuro di Sinisa. Il tecnico serbo potrebbe però partire, di fronte a una chiamata di Lotito, nonostante i due anni di contratto e le chiacchierate per organizzare la prossima stagione con il Bfc. Nonostante a Casteldebole sono ancora dell'idea che Mihajlovic resti, in caso di addio ecco che si prenderebbero già in considerazione altri nomi. Il primo sarebbe quello di Marco Giampaolo, con il quale si sussurra anche già di una chiacchierata. Poi, Eusebio Di Francesco e Luca Gotti, ma anche Davide Nicola, Vincenzo Italiano e Walter Mazzarri. In attesa di capire la decisione del suo tecnico, il Bologna si guarda altrove.