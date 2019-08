Gazzetta – Mihajlovic in panchina con la Spal, Medel convocato se firma

Se tutto andrà come sta andando, esami ok e valori stabili, e i medici daranno l’ok, Sinisa Mihajlovic potrebbe lasciare oggi l’ospedale Sant’Orsola. Il tecnico serbo avrà infatti una decina di giorni a casa prima di tornare in ospedale per il secondo ciclo di cure. L’allenatore rossoblu vuole sfruttare al massimo questa finestra di libertà e potrebbe scendere in panchina anche venerdì sera per il derby con la Spal. Al Bologna invece non resta che vincere, quello che non è riuscito a fare domenica, per la rabbia di Mihajlovic, che pur avendo lasciato il campo in anticipo, non ha risparmiato una tirata d’orecchie generale via Skype.

Mihajlovic potrebbe anche riuscire, sempre se i medici daranno l’ok, a dirigere l’allenamento della vigilia in prima persona. Un allenamento di rifinitura che potrebbe vedere anche la presenza di Gary Medel, novello rossoblu. Il cileno assaggerà fin da subito il metodo Bologna ed è probabile che, se tutti i documenti saranno al loro posto entro venerdì, il pitbull possa figurare fin da subito nell’elenco dei convocati.