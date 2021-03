Gazzetta – Mihajlovic furioso

Non solo ieri notte in duetto con Ibra.

Mihajlovic ha cantato, o meglio, le ha cantate ai suoi anche a Casteldebole. Non gli è andato giù l’atteggiamento, la mancanza di rabbia e la presunzione. Un Sinisa irritato, che a Cagliari è andato negli spogliatoi ancor prima che l’arbitro fischiasse la fine, dopo l’occasione mancata da Barrow. Era l’ennesima opportunità per fare il salto di qualità, una gara spartiacque, come l’ha definita il tecnico serbo, che invece lascia ancora una volta l’amaro in bocca. “Serve cattiveria, sempre” ha detto Miha ai suoi, che cercherà di ritrovare nella sua squadra la grinta giusta per battere il Napoli domenica al Maradona.

Fonte-Gazzetta