Gazzetta – Mihajlovic e Arianna da Bergoglio: udienza privata da Papa Francesco

Un incontro organizzato già da tempo: lunedì Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna hanno incontrato in udienza privata Papa Francesco in Vaticano.

Un’occasione particolare, sia per l’evento in se, che per il fatto che sia arrivato dopo aver battuto la malattia che tutti sappiamo. Un rapporto, quello di Sinisa con la religione, spiegato dalla figlia Viktorija: “Lui è ortodosso, non è un praticante assiduo però è profondamente credente, prega soprattutto la sera prima di andare a dormire e al polso ha sempre il braccialetto di Medjugorie, santuario in cui andò da solo la prima volta nel 2008 quando allenava il Bologna“, un esperienza che colpì profondamente il tecnico serbo. Ora l’incontro con Papa Francesco Bergoglio sarà un ulteriore tassello della fede religiosa di Sinisa.

Fonte-Gazzetta