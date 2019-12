Gazzetta – Mihajlovic: “Donate di più, è bello salvare vite umane”

Un’annata quasi surreale quella vissuta da Sinisa Mihajlovic, dalla scoperta della malattia fino al recupero record il tecnico serbo non ha mai nascosto la propria voglia di lottare e vivere. Ha sempre affrontato l’argomento in maniera forte e decisa, mai nascondendosi.

Anche ieri nel post partita infatti Sinisa ha voluto parlare della sua condizione : “ Attualmente sto vincendo contro questa brutta malattia “. In panchina con cappotto e sciarpa non ha voluto abbandonare i suoi giocatori e li ha guidati verso un successo pesante e che trasmette entusiasmo.

Sinisa lotta e lotta anche il Bologna ma se tutto procede per il meglio non è solo merito suo, l’allenatore ha parlato infatti della questione riguardante la prevenzione,il trapianto di midollo osseo e del problema dei pochi donatori in Italia : “La cosa migliore da fare è farsi controllare così da poter prevenire ed intervenire in tempo. Qui in Italia ci sono pochi donatori e averne è una cosa fondamentale perché può salvare una vita come è stato per me. Io non posso donare il mio ma invito chi può a farlo perché può davvero essere importante”. Ha concluso il tecnico.