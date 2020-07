Gazzetta – Mihajlovic-De Zerbi, sfida all’ultimo gol

Bologna e Sassuolo puntano a farne uno in più degli altri, ormai si è capito. La domanda che tutti si fanno in queste ore prima del match tra rossoblu e neroverdi è: finirà quanto a quanto? Sia De Zerbi che Mihajlovic infatti hanno delle difese che di definire ballerine è riduttivo rispetto al numero di reti subite dalle rispettive retroguardie. Le due squadre sono giostre del gol capaci di entusiasmare i rispettivi tifosi, al prezzo di diversi giri a vuoto in difesa.

La vittoria per i rossoblu significherebbe dare seguito alla vittoria di Milano, dando ulteriore ossigeno alla brace Europa che ancora brucia in casa rossoblu. Inoltre sarebbe la prima vittoria in casa dalla sfida con il Brescia dell’1 febbraio. Da una parte ci saranno i tre bomber del Sassuolo: Berardi, Boga e Caputo; dall’altra il sistema Bologna capace di mandare in gol tutti i suoi giocatori offensivi. Sulla carta si prospetta una sfida a viso aperto dove a decidere l’incontro sarà l’attacco più ispirato. E se dovesse finire zero a zero? Il calcio è strano, come si dice di solito.