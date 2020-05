Gazzetta – Mihajlovic ai suoi: “Ora facciamo sul serio”

La sua capacità di creare grinta all’interno di un gruppo è nota a tutti, ma soprattutto in questa fase di incertezza può essere decisiva.

Già settimana scorsa Sinisa Mihajlovic aveva chiesto ai suoi di partire forte, fortissimo, con un sentore di possibile ritorno alla normalità per quanto riguarda gli allenamenti. Ma il concetto vale soprattutto quando il campionato riprenderà, ovvero con 12 partite sprint in un mini torneo in cui sarà vietato perdere terreno. Ieri, con il primo allenamento collettivo e con una ripresa che sembrerebbe indirizzata verso il 20 giugno con Bologna-Juventus, Sinisa Mihajlovic ha voluto ancora una volta caricare i suoi prima della seduta pomeridiana attorno alle 17: “Forza, ora si fa sul serio”, le parole di Sinisa che poi ha guardato attentamente la prima partitella da due mesi a questa parte.