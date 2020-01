Intervenuto ai microfoni di Verissimo in un’intervista che andrà in onda questo pomeriggio, Sinisa Mihajlovic si apre e racconta la sua battaglia contro la leucemia. “Sono molto contento di come sta andando la cura” ha dichiarato il tecnico serbo prima di soffermarsi poi sul periodo maggiormente difficile : “Sono passati 78 giorni dal trapianto e dopo 100 sarà tutta in discesa, superarli sarebbe già un bel traguardo”.