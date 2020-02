Gazzetta – Mihaijlovic: “Bologna, non si arretra”

La Gazzetta dello Sport svela un importante retroscena riguardante il Bologna e Mihaijlovic. Il tecnico serbo ha infatti parlato alla squadra dopo la pesante sconfitta rimediata in casa col Genoa, nelle sue parole la voglia di non mollare e di continuare a migliorarsi per raggiungere grandi obiettivi.

L’ambiente non ha di certo voltato le spalle alla squadra, a Casteldebole, più di mille tifosi a sostenere i rossoblu, segno di come la tifoseria creda nel progetto e sostenga il tecnico rossoblu anche in un periodo che si preannuncia essere non facile.

Con tantissimi indisponibili ed una partita fondamentale come quella contro l’Udinese seguita dagli impegni previsti con Lazio e Juventus, adesso più che mai il Bologna ha bisogno di compattarsi e di ritrovare le proprie certezze per tornare ad essere la grande squadra ammirata nelle scorse settimane.