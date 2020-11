Gazzetta – Miha-Gattuso: passione e gol dall’Africa

L’edizione odierna di Gazzetta dello Sport si sofferma sul duello in panchina domani sera tra Sinisa Mihajlovic e Rino Gattuso.

‘Bologna e Napoli, passione in panchina e gol dall’Africa’, è il titolo della rosa che sottolinea la sincerità e il coraggio dei due allenatori, entrambi con percorso simile. Tutti e due molto attivi in panchina e domani sera dovranno trovare l’assetto giusto per scatenare gli attaccanti africani: Osimehn da una parte e Barrow dall’altra. In Serie A per Mihajlovic sono 306 panchine con 105 vittorie, 106 pareggi e 95 sconfitte, Gattuso è a quota 90 con 48 vittorie, 21 pareggi e 21 sconfitte.

Poi c’è il calcio coraggioso di Bologna e Napoli, suffragato dalle statistiche: 10 tiri di media effettuati dai rossoblù, 19 dal Napoli, 6.5 nello specchio per il Bologna (4.7 subiti), 7.4 dal Napoli (2.6 subiti).