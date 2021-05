Gazzetta – Mihajlovic e quel blitz da Agnelli: la Signora sfiorata

Sinisa e la Juve si sono sfiorati dopo Conte, c'era anche già l'intesa: oggi saranno avversari

"Mi chiamano i dirigenti bianconeri - si legge nel libro - vado nella villa del presidente Agnelli dove ceniamo in compagnia anche di Marotta, Paratici e Nedved. Parliamo di squadra, acquisti, cessioni, programmi e contratto. Ci lasciamo con un'intesa su tutto e in attesa che Conte sciolga le sue riserve, ma alla fine decide di restare. Io, a mia volta, rimasi alla Samp. Durante il tiro estivo Conte ci ripensa e va via. Io però non ero più disponibile e Allegri ha l'opportunità che sarebbe toccata a me". Un matrimonio sfiorato tra Sinisa e la Juve, al centro delle voci di mercato anche per un nuovo interessamento da parte della Vecchia Signora in vista della prossima stagione, con Pirlo che sembra ormai agli sgoccioli della sua esperienza bianconera. Mihajlovic però al momento rimane saldo in sella alla panchina rossoblù, in attesa di scoprire se con la gara di stasera si regalerà il decimo posto.