Gazzetta – Mercato, Sinisa aspetta rinforzi nei reparti critici

Le manovre di mercato dei rossoblù. Lavori di restyling allo stadio rimandati al prossimo anno ancora

Anche dopo la gara con la Fiorentina il mister ha rimarcato di avere gli uomini contati in alcuni reparti, e ciò non è un mistero soprattutto a centrocampo, dove l'emergenza è dovuta agli infortuni di Schouten e Kingsley, come ribadito da Fenucci, che ha ammesso di non tirarsi indietro dal mercato, dove il cambio di modulo ha sbloccato anche delle uscite, su tutti Santander e Van Hoojdonk. Ci sarà un summit a fine mese tra Saputo, Fenucci e MIhajlovic per discutere sugli obiettivi di mercato, che per ora sembrano concentrarsi su un vice Arnautovic, identificato in Lucas Boye dell'Elche, e un vice De Silvestri come l'esterno Pedersen del Feyenoord. Intanto il sindaco di Bologna, parlando dei lavori di restayling del Dall'Ara, ha ammesso che l'anno buono per i lavori potrebbe essere il 2023.