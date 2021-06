Gazzetta – Medel torna “Pitbull” ma col Bologna è rischio addio

In Copa America il cileno è tornato a giocare ai suoi livelli: ma i rossoblù valutano una sua cessione

Gary Medel in nazionale sembra aver ritrovato il riscatto e la continuità che aveva cercato più volte in questa stagione in rossoblù: dal 4 giugno ha giocato quattro gare su quattro con il suo Cile, tra qualificazioni ai Mondiali e prime gare di Copa America, tutte da titolare come difensore centrale.

Il cileno è tornato in versione Pitbull, e questo fa meditare anche il Bologna: il club rispetterà il contratto con Medel (fino al 2022) o opterà per una sua partenza? Fino a qualche mese fa l'addio di Medel sembrava certo, non volendo ripetere un'altro campionato in infermeria come quello appena concluso. Ma le partite con il Cile hanno dato nuova linfa al cileno, che ora in Copa America viaggia ai ritmi di una volta. Molto dipenderà dalle motivazioni del giocatore: se Poli ha già deciso di riprovarci, Medel è ancora dubbioso. Mihajlovic ha grande stima di lui, ma un occhio sarà dato anche al mercato: piace in Sudamerica e sono arrivati sondaggi dalla Spagna e da due squadre italiane. Nel frattempo, Benatia osserva da lontano: se Medel dovesse partire, l'ex Juve sarebbe il giusto profilo di esperienza, con ingaggio simile a quello del Pitbull (1,5 milioni).