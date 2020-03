Gazzetta – Medel scalpita e il Bologna rivuole il suo pitbull

Un mastino in gabbia, è questa l’espressione che meglio racconta il momento di Gary Medel. Tra squalifiche ed infortuni, il cileno ha fin qui visto il campo appena 13 volte. Un giocatore di forza, tenacia e carisma che può insegnare molto ai giovani compagni di reparto. Una storia da vincente, con tante esperienze diverse in campionati diversi, senza contare le due Coppe America conquistate con la Nazionale cilena.

Mihajlovic starebbe pensando di affidare proprio a lui le chiavi della mediana rossoblu nella prossima sfida che il suo Bologna dovrà giocare. Con Schouten out per squalifica e un Dominguez ancora in fase di adattamento, Medel sembra essere l’unica soluzione possibile per Sinisa. Il cileno potrebbe essere la soluzione ideale per i rossoblu anche per arginare l’emorragia difensiva che vede la squadra emiliana prendere gol da 21 sfide consecutive. Per coltivare ancora il sogno Europa, l’apporto del pitbull rossoblu sarà fondamentale.