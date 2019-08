Gazzetta – Medel pronto ad entrare, Palacio cerca il primo gol al Dall’Ara

Gary Medel è da ieri un nuovo giocatore del Bologna, con tanto di primo allenamento in rossoblu. Il cileno però con ogni probabilità non figurerà tra l’undici titolare rossoblu. Troppo poco quel singolo allenamento per convincere Sinisa. La sensazione è che la regia sarà affidata al duo Poli–Dzemaili. L’obiettivo rossoblu è quello di vendicare la sconfitta subita al Dall’Ara contro la Spal lo scorso anno. Lo staff tecnico rossoblu è consapevole della precisa identità tecnica e tattica dei ferraresi, il che rende i biancoazzurri degli avversari molto temibili.

I dubbi di formazione dei rossoblu sono legati alla posizione del centravanti. Palacio da Falso-9 oppure uno tra Destro e Santander. In caso di conferma del Trenza, Sansone sarà al suo posto tra i trequartisti, al fianco di Orsolini e Soriano, altrimenti potrebbe esserci uno slittamento sulla fascia dell’argentino con l’attaccante di peso. Riguardo Palacio, l’ex Inter cerca ancora il primo gol al Dall’Ara, chissà che non riesca già stasera a sfatare questo tabù che lo perseguita da già due stagioni.