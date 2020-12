Gazzetta – Medel centro di gravità del Bologna

Non solo Tomiyasu, ma anche Medel si sta ritagliando un ruolo da tuttofare nel Bologna targato Mihajlovic.

Il cileno, complici gli infortuni, è stato infatti spostato in difesa e, grazie al suo senso di posizione, unito al mestiere, è riuscito a ovviare alla mancanza di centimetri, diventando il giusto profilo per la retroguardia rossoblù. Non solo difesa, Medel si candida anche a centrocampo dove alla ripresa con la Fiorentina potrebbe fare da diga davanti alla difesa, con il rientro di De Silvestri terzino e di Tomiyasu in mezzo. Il cileno è anche centro del mercato, con il Boca Juniors che bussa alla porta dei felsinei, vista anche la sua amicizia con il vicepresidente del club argentino Juan Riquelme.

Fonte-Gazzetta