Gazzetta – Medel, leader di cuore, Santander la mossa decisiva

Si inceppa la macchina Sansone dal dischetto. Dopo i due gol segnati con Verona e Roma. Un grande peccato non aver segnato quel gol, che avrebbe proiettato il Bologna a quota 10 in campionato. Resta il rammarico, ma il secondo tempo giocato dai rossoblu è stato molto incoraggiante a livello di prestazione. La mossa più importante per il cambio di passo emiliano è stata senza dubbio l’ingresso di Federico Santander. Con lui in campo gli ospiti sono riusciti a sfondare le linee di difesa genoane, nonostante l’errore dal dischetto di Sansone abbia vanificato il tutto.

Il titolo però di più attivo in campo se lo aggiudica Gary Medel. Il cileno è stato incessante nel suo incedere. Un leader rumoroso, che corre, si sbatte, recupera palloni e dà l’esempio ai compagni. In questo momento è impossibile pensare ad un Bologna senza di lui, l’equilibratore della formazione emiliana. A proposito di Sudamerica, domenica tornerà Danilo al centro della difesa. Un’assenza senza dubbio pesante, senza di lui i rossoblu hanno subito 5 gol in 3 incontri, un incedere che sicuramente non ha fatto piacere a Sinisa.