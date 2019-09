Gazzetta – Medel la certezza, possibilità Destro dal primo minuto

Seduta tattica ed esercitazioni sui calci piazzati per il Bologna ieri a Casteldebole. Danilo ha continuato il lavoro differenziato, ma dal centro tecnico filtra ottimismo, si punta la trasferta contro il Genoa. Non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il reparto difensivo. Confermata in toto la difesa vista a Brescia, con un Denswil leggermente acciaccato che guiderà il reparto arretrato. Accanto a lui ci sarà Mattia Bani, con Tomiyasu e Dijks sulle fasce.

A centrocampo Medel è inamovibile, il ballottaggio è per il posto al suo fianco, con Poli favorito su Dzemaili. Maggiori sono invece le alternative davanti. Soriano e Orsolini sono intoccabili. Destro, Sansone e Palacio invece si litigheranno le restanti due maglie. Attualmente il candidato a restare fuori sembra essere proprio l’ex Sassuolo, con Destro prima punta e Palacio sull’esterno.