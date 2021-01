Gazzetta – Medel e De Silvestri: oggi esami. Paz diventa titolare “per forza”

Oggi, Gary Medel e Lorenzo De Silvestri sapranno l’entità dei loro infortuni.

Vista la loro assenza per domani, Mihajlovic dovrà rinunciare a sei uomini: Sansone, Skorupski, Santander, Mbaye e i due sopra. Obbligato dunque l’impiego di Paz centrale, verrà bloccata momentaneamente la cessione di Denswil al Bruges, almeno fino all’arrivo di un nuovo difensore (Nkoulou favorito, in alternativa Cetin e Sutalo). A centrocampo, vista l’assenza di Dominguez per squalifica, è favorito Svanberg, anche se la maggior fisicità di Baldursson potrebbe aver la meglio.

Fonte-Gazzetta