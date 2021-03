Gazzetta – Mbaye ora chiede più spazio a Mihajlovic

Nel successo del Bologna per 2-0 contro la Lazio, il primo contro una big, ci ha messo lo zampino Ibrahima Mbaye che ha segnato il gol che ha aperto le marcature.

Il terzino senegalese è alla sua settima stagione in rossoblù e con i biancocelesti ha disputato la sua terza partita in campionato. Mbaye in questi anni è sempre stato considerato una riserva, ma il suo momento è sempre arrivato nonostante cambiassero gli allenatori perché è un jolly molto utile. Il gol contro la Lazio è importante perché può far svoltare la stagione del Bologna e ha consolidato ancora di più il legame tra lui e il club, ma ora chiede a Mihajlovic più spazio perché il ruolo di eterna riserva gli sta stretto.

Fonte: Gazzetta