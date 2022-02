Gazzetta – Mancano i gol di Sansone e Soriano

Le difficoltà di Sansone e Sonriano

Trenta gare senza gol. Senza dubbio troppe per due giocatori come Soriano e Sansone che arrivarono nel gennaio del 2019 per salvare il Bologna. Diverse motivazioni, quali turnover per Sansone e difficoltà di adattamento nel nuovo modulo di Soriano, hanno fatto sì che entrambi non abbiano ancora trovato il gol da un anno a questa parte ormai.