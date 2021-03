Gazzetta – Mal di trasferta per il Bologna

Il Bologna offre sempre la prestazione, sia che si giochi in casa o lontano dal Dall’Ara. Il problema, però, è il raccolto che è meno di quanto si meriterebbe.

Lo scorso campionato, i rossoblù, ebbero la sfrontatezza e la forza di vincere sette partite in trasferta: Brescia, Napoli, Lecce, Spal, Roma, Sampdoria e Inter le vittime. In questa stagione i successi esterni sono solo due, Sampdoria e Parma, in un’annata in cui il fattore campo non conta quasi nulla. Gazzetta si sofferma sul calo del rendimento esterno: il Bologna deve tornare al successo lontano dalle mura amiche se vuole ottenere il prima possibile la salvezza perché con le ultime due sconfitte il gap con la terzultima si è ridotto. Prima, però, l’importante partita al Dall’Ara con la Samp.

Fonte: Gazzetta