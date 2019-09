Gazzetta – L’ora del ropero

Mai titolare, ma con un motivo ben preciso. Mihajlovic considera Federico Santander un’arma per cambiare marcia e aumentare l’impatto offensivo.Visto il suo evidente miglioramento fisico, a Udine, potrebbe scattare l’ora del ropero. Finora infatti, nell’attacco titolare rossoblu si sono alternati Destro e Palacio, con il paraguayano sempre subentrato a gara in corso. Tre giocatori che interpretano il ruolo del 9 ognuno a modo suo. Tre opzioni per lo stesso ruolo.

L’utilità di Santander è stata provata in questo inizio di stagione. Nei secondi tempi, quando i rossoblu sono riusciti a fare il cambio di passo, lui in campo c’era. Il ropero, con la sua capacità di aumentare la pressione in attacco, è stato una delle chiavi di volta dei match contro Brescia e Spal. In silenzio, attendendo la propria occasione, il sudamericano potrebbe essersi conquistato la prima casacca da titolare. Chissà che il numero 9 rossoblu non riesca a dare una svolta alla propria stagione.