Il futuro di Luca Gotti all’Udinese è incerto.

Il club friulano infatti non ha esercitato la clausola di rinnovo, scaduta il 28 febbraio, e ora si sta guardando intorno, monitorando i profili di Rolando Maran e Paolo Zanetti. Intanto Gotti ha parecchi estimatori in A: piace infatti a Sampdoria, Sassuolo e Bologna. I rossoblù sono intenzionati a proseguire con Sinisa Mihajlovic, forti anche del contratto con il tecnico serbo in scadenza a luglio 2023.

Fonte-Gazzetta e Tmw