Gazzetta – Lieve frenata per Skov Olsen

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata una lieve frenata nella trattativa per il giovane danese Andreas Skov Olsen.

Nonostante il giocatore abbia già ultimato la seconda parte delle visite mediche con i rossoblù, anziché firmare il contratto ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. Dalla dirigenza del Bologna filtra, comunque, un certo ottimismo sull’esito positivo della trattativa. Inoltre, si è anche ipotizzato che l’esterno 20enne stia pensando di andare in scadenza con il Nordsjaelland (2020) per poi vedere se si apriranno altri scenari.