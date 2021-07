Gazzetta – Lezione Borussia e Bologna in affanno

Tre gol nel primo tempo per i tedeschi e pratica chiusa

I tedeschi sono apparsi troppo superiori ai rossoblù, ma anche dal punto di vista delle energie dato che sono più avanti nella preparazione. Il Dortmund domina il primo tempo e il Bologna, soprattutto in difesa, è apparso in affanno con tre gol incassati nel primo tempo. Tante assenze comunque per il Bologna che era privo di Barrow, Arnautovic (in attesa di ufficialità), Soriano, Skov Olsen, Dominguez, Medel e Tomiyasu. Anche tra le fila giallonere c'erano assenze, ma il maggior talento ha permesso ai tedeschi di dominare la partita e impedire al Bologna ogni tipo di ripartenza.