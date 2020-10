Covid – Positivo l’ex rossoblù Diawara

Altro caso di positività in Serie A. È infatti risultato positivo al Covid-19 Amadou Diawara. È il quinto caso nella Roma dopo Carles Perez, Mirante, Bruno Peres e Kluivert. Diawara ha contratto il virus mentre era in ritiro con la sua nazionale. Il guineano ha comunicato la sua positività attraverso il suo profilo Instagram e queste le sue parole: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla nazionale e purtroppo sono risultato positivo. Per fortuna mi sento bene, ma dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare il prima possibile”.

Oltre a Diawara, la Guinea ha riscontrato 11 positivi in nazionale e si è vista costretta ad annullare l’amichevole con il Gambia. Il centrocampista della Roma non è entrato in contatto con nessuno del gruppo squadra e i tamponi effettuati questa mattina dalla società giallorossa hanno dato esito negativo a tutti i componenti.